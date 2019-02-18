مدرب دجلة: فريقنا قدم أداءً عظيماً أمام المقاصة.. وهل منطقي أن نظل في قاع جدول الترتيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:

أكد اليوناني تاكيس جونيس المدير الفني لنادي وادي دجلة أن فريقه هو الطرف الأفضل دائماً في كل مبارياته في الدوري المصري، والتي كان أخرها أمام مصر للمقاصة في الجولة 23.

المدير الفني لدجلة قال في تصريحات لقناة "أون سبورت" بعد الخسارة (2-1) أمام المقاصة:"فريقنا قدم أداءً عظيماً في المباراة وكان الطرف الأفضل، هذا يحدث في كل المباريات".

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وأضاف جونيس:"أشكر لاعبي فريقي على تقديم هذا الأداء بعشرة لاعبين فقط بعد حالة الطرد، لكن هل منطقي أن نظل في قاع جدول الترتيب بعد كل هذا الأداء الجيد الذي نقدمه".

وتابع مدرب دجلة:"لماذا نغير طريقة اللعب، ألم نكن الطرف الأفضل في كل المباريات؟ ندخل كل مباراة من أجل تحقيق الفوز، ونلعب بطريقتنا دون تغيير مع أي فريق".

وأنهى جونيس منتقداً التحكيم:"احتسب ضدنا 12 خطأ وكارت أحمر، بينما ارتكب فريق المقاصة 37 خطأ ولم يحصلوا على كروت، ولاعبنا طُرد لأنه تكلم مع الحكم بشأن احتساب مسافة الأمتار قبل تنفيذ الركلة الثابتة".