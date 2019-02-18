محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
حقق فريق مصر المقاصة، مساء اليوم الاثنين، فوزا على نظيره وادي دجلة، بنتيجة بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة 23 في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وسجل ميدو جابر الهدف الأول للمقاصة في الدقيقة 46 ، قبل أن يضيف محمد التوني هدفاً ثانياً في الدقيقة 54.
وجاء هدف وادي دجلة الوحيد في الدقيقة 63 عن طريق محمد هلال، لتنتهي المباراة بخسارة دجلة بهدفين لهدف.
وبتلك النتيجة رفع رصيد مصر للمقاصة إلى 34 نقطة في المركز الرابع بفارق 8 نقاط عن الأهلي الثالث والذي لعب 4 مباريات أقل، بينما ظل رصيد دجلة 20 نقطة في المركز قبل الأخير.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاصة يُزيد من أوجاع وادي دجلة بثنائية في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.