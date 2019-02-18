المقاصة يُزيد من أوجاع وادي دجلة بثنائية في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق مصر المقاصة، مساء اليوم الاثنين، فوزا على نظيره وادي دجلة، بنتيجة بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة 23 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل ميدو جابر الهدف الأول للمقاصة في الدقيقة 46 ، قبل أن يضيف محمد التوني هدفاً ثانياً في الدقيقة 54.

وجاء هدف وادي دجلة الوحيد في الدقيقة 63 عن طريق محمد هلال، لتنتهي المباراة بخسارة دجلة بهدفين لهدف.

وبتلك النتيجة رفع رصيد مصر للمقاصة إلى 34 نقطة في المركز الرابع بفارق 8 نقاط عن الأهلي الثالث والذي لعب 4 مباريات أقل، بينما ظل رصيد دجلة 20 نقطة في المركز قبل الأخير.