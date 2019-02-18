لاعب روما يوضح.. كيف وضعه محمد صلاح تحت الضغط؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أكد جنجيز أوندير لاعب نادي روما الإيطالي أن انتقاله إلى صفوف الذئاب ليكون بدلًا من محمد صلاح، وضعه تحت ضغط عصبي كبير.
وأشار أوندير في تصريحات نشرها موقع تركيش فوتبول إلى أن الأداء الذي قدمه صلاح مع روما قبل رحيله إلى ليفربول، كان السبب في الضغط الذي وُضع عليه.
وقال اللاعب التركي: "كان من المهم بالنسبة لي أننا انتقلت إلى روما لأحل محل صلاح، فهو كان يؤدي بشكل مميز هنا بالفعل".
واختتم: "لكن هذا الأمر وضعني تحت ضغط كبير، ولكن بمجرد أن بدأت في تسجيل الأهداف وبالمساعدات التي تلقيتها من زملائي، أصبح كل شيء على ما يرام".
الجدير بالذكر أن محمد صلاح قدم أداء مميز مع روما قبل رحيله إلى ليفربول، ليضطر الفريق الإيطالي للاستعانة بأوندير ليقوم بدور المصري بعد رحيله.
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