تقرير.. بايرن ميونيخ يستهدف سيناريو تحقق قبل 48 عامًا أمام ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يستضيف ليفربول الإنجليزي فريق بايرن ميونخ الألماني غدا الثلاثاء على ملعب "آنفيلد" في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ويستهدف الفريق البافاري استعادة سيناريو 1971 أمام الريدز.

بايرن ميونيخ لم يحقق سوى انتصار وحيد في سبع مواجهات جمعته بليفربول بالمسابقات الأوروبية، إذ تلقى هزيمتين على يد الفريق الإنجليزي، بينما حسم التعادل الأربع مباريات الأخرى.

الانتصار الوحيد الذي حققه بايرن تحقق قبل 48 عامًا، وتحديدًا في الثالث من نوفمبر 1971 حين فاز بنتيجة (3-1) في مباراة الإياب التي أقيمت في ميونيخ بالدور الثاني لكأس الكؤوس الأوروبية.

وحملت أهداف المباراة التي أقيمت تحت أنظار 40 ألف متفرج توقيع كل من الأسطورة الألماني جيرد مولر (هدفين) وأولى هونيس الرئيس الحالي للنادي، بينما سجل ألون إيفانز الهدف الوحيد لليفربول.

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أما آخر مناسبة جمعت بين بايرن ميونيخ وليفربول في دوري الأبطال تعود إلى موسم (1980-1981) في الدور نصف النهائي، وفاز الريدز في مباراة العودة (1-1) ليتأهل بأفضلية احتساب الهدف خارج الديار.

وفي المباراة النهائية نجح ليفربول في التتويج باللقب بعد الفوز على ريال مدريد الإسباني (1-0).

وفي أغسطس 2001، التقى بايرن ميونيخ بصفته بطلا لدوري أبطال أوروبا لموسم (2000-2001) وجها لوجه أمام ليفربول بطل الدوري الأوروبي وقتها، في كأس السوبر الأوروبي على ملعب لويس الثاني في موناكو بفرنسا.

وحسم ليفربول اللقب لصالحه بعد الفوز على بايرن ميونيخ في المباراة بنتيجة (3-2).

بايرن ميونيخ سجلا متواضعا في إستاد "آنفيلد" معقل الريدز، إذ لم يسجل على هذا الملعب أي هدف خلال ثلاث مباريات، حيث خسر أمامه في كأس المعارض الأوروبية (3-0) في 1971، وتعادل سلبيًا في 1971 و1981.

ويصطدم طموح البافاري بحصن ليفربول الذي لم يتلق أي هزيمة على ملعبه في آخر 19 مباراة (14 فوز و5 تعادلات)، إذ تعود آخر هزيمة إلى أكتوبر 2014 حين خسر على يد في دور المجموعات بدوري الأبطال بنتيجة (3-0).