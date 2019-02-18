كرة سلة.. الجزيرة يفوز على الزمالك ويتأهل لنصف النهائي لكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

تأهل الجزيرة إلى دور قبل النهائي لمسابقة كأس مصر لكرة السلة بعد تغلبه على الزمالك بنتيجة 77-72، ضمن مباريات دور الثمانية في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على الصالة المغطاة بإستاد القاهرة.

واتسمت المباراة بالإثارة والندية بين الفريقين في الدقائق الأخيرة من الفترة الرابعة، بعد توقف النتيجة عند 73-72، قبل أن يسجل عمر طارق لاعب الجزيرة نقطتين قبل نهاية اللقاء ب20 ثانية لتصبح النتيجة 75-72، ولم تنجح محاولات لاعبي الزمالك في العودة للمباراة، لتنتهي بفوز الفريق القاهرى بنتيجة 77-72.

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وتفوق الزمالك في الفترة الأولى 17-16، وعاد الجزيرة وحسم الفترة الثانية لصالحه بنتيجة 23-13، لينتهي الشوط الأول بتفوق الفريق القاهري بنتيجة 39-30.

وانتهت الفترة الثالثة بالتعادل بنتيجة 24-24، لتصبح النتيجة الإجمالية 63-54، وبالرغم من تفوق الزمالك في الفترة الرابعة بنتيجة 18-14، لكن ذلك لم يؤثر على نتيجة المباراة التي إنتهت بفوز الجزيرة.

وسيلتقي الجزيرة في دور قبل النهائي لمسابقة كأس مصر مع سبورتنج الذي صعد لهذا الدور بعد تغلبه على المصرية للإتصالات بنتيجة 65-56.