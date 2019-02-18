كرة سلة.. الأهلي يتأهل لنصف نهائي كأس مصر بعد عبور طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

تأهل الأهلي إلى دور قبل النهائي من مسابقة كأس مصر لكرة السلة بعد تغلبه على طنطا بمنافسات دور الثمانية، ليواجه الاتحاد السكندري.

وفاز الأهلي مساء اليوم على فريق طنطا بنتيجة 85-61، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

وعلى جانب اخر فاز الاتحاد السكندري على نظيره الأوليمبي بنتيجة كبيرة 107-87، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور الثمانية لمسابقة كأس مصر، على صالة دكتور كمال شلبي بمقر النادي.

وسيلتقي الأهلي مع الاتحاد في دور قبل النهائي لمسابقة كأس مصر لكرة السلة، بينما ينتظر الجزيرة الذي صعد لهذا الدور على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بنتيجة 77-72، الفائز من مباراة المصرية للإتصالات وسبورتنج.

وجدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب مسابقة كأس مصر بعد فوزه بها الموسم الماضي على حساب سبورتنج في النهائي بنتيجة 72-69.