محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط:
أكد ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، أنه الأهلي لم يطلب تأجيل موعد مباراته أمام الجونة والمقرر لها يوم الأحد الموافق 24 من فبراير الجاري.
وقال سويلم في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365"، الأهلي لم يرسل لنا أي خطابات بشأن تأجيل موعد مباراته أمام الجونة بالدوري يوم 24 ليستعد لمواجهة بيراميدز في الكأس المقرر لها يوم 28 من نفس الشهر.
وأضاف" أرسلنا جدول مواعيد مباريات الدوري والكأس لجميع الفريق بما في ذلك الأهلي، والجميع يعلم مدى تمسك اتحاد الكرة بضرورة استكمال المسابقة في مواعدها المحددة".
وأوضح، أن اتحاد الكرة ليس لديه أي مشكلة مع أي فريق، ويقف على مسافة واحدة من الجميع، لافتا أن اتحاد الكرة أمامه موعد محدد لإبلاغ الاتحاد الأفريقي بالفرق التي ستشارك في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية للموسم المقبل.
وأشار إلى أنه لا يجوز إلغاء الكأس وعدم استكمال الدوري، فالاتحاد الأفريقي "كاف"، ينتظر استكمال الكأس ليعرف بعدها الفريقين اللذان سيشاركان في الكونفدرالية، في انتظار انتهاء مسابقة الدوري وانتقال بعدها أول وثاني المسابقة للعب في دوري أبطال أفريقيا.
وتابع:" أعتقد أن الأهلي سيكمل مسابقة كأس مصر، ولم نختار يوم 28 فبراير لمواجهته أمام بيراميدز في الكأس رغما عنه، ولا يزال أمامه وقت كافي للاستعداد لبيراميدز بعد خوض مواجهة الجونة في الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر ثروت سويلم يوضح لمصراوي حقيقة طلب الأهلي تأجيل موعد مباراته أمام الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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