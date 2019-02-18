مدرب وادي دجلة ينتقد التحكيم المصري.. وطلعت يوسف يطالب بتحقيق العدالة بين أندية الدوري

هنأ اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق وادي دجلة، فريق مصر المقاصة على الفوز على فريقه بثنائية مقابل هدف، مشيرا إلى أنه فخور بأداء لاعبيه خلال المباراة التي جمعت الفريقين بالدوري الممتاز.

وانتقد جونياس التحكيم المصري، مؤكدا أنه يعاني من الظلم التحكيمي وأنه أحد أسباب تذيله جدول الدوري، قائلا: “كيف لفريق يرتكب 27 فاول دون أي إنذارات لهذا الفريق، وفريقي يرتكب 12 فاول ويطرد لاعبا من فريقي”.

على الجانب الآخر، طالب طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة، من مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم، تحقيق العدالة بين الاندية في ضغط المباريات بعد تعديل جدول المباريات

وقال طلعت : المقاصة يتعرض لظلم شديد بعد تعديل جدول الدوري وضغط المباريات حيث يلعب المقاصة كل 3 أيام ، ويلعب مباراة الزمالك في دور ال٨ ببطوله كأس مصر، يوم الأربعاء ٢٧ فبراير الجاري بالاسكندرية ، وبعدها بأقل من ٤٨ ساعة سيخوض مباراة أمام الإنتاج الحربي بالقاهرة.

وأوضح طلعت يوسف، بأن ذلك لا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الاندية ويطالب اتحاد الكرة بالعدالة والمساواة بين اندية القمة الاهلي والزمالك وبيراميدز وبين باقي اندية الدوري.

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واضاف طلعت ان ضغط مباريات المقاصة سيؤدي لاصابه لاعبيه بحاله من الإرهاق والاجهاد ويهدر فرصة فريقه بكاس مصر وايضا فرصته بالمربع الذهبي.

واضاف طلعت ان المقاصة ارسل احتجاج رسمي لاتحاد الكرة يطالب بتأجيل مباراة الزمالك بالكاس او تأجيل مباراته مع الانتاج 24 ساعة لتحقيق العدالة.

من ناحية أخرى، أكد طلعت يوسف سعادته بفوز المقاصة علي وادي دجله 1/2 بالدوري ، وتجاوز النتائج السلبيه الأخيرة أمام الاهلي والزمالك والمصري والإسماعيلي، والعودة مجددا للتواجد بالمربع الذهبي.

واشار طلعت ، بأن المقاصة بيكرر سيناريو الدور الاول بالهزيمة في 3 مباريات والتعادل في مباراة ثم الفوز علي دجلة وتعديل المسار ، وكان لديه ثقه في الفوز علي دجلة والعوده لتحقيق الانتصارات.

وأوضح المدير الفني للمقاصة، عدم رضائه عن الاداء، لكن الأهم الفوز وحصد النقاط الثلاث واصرار وروح اللاعبين وتجاوز الاخفاقات الأخيرة.