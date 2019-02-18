فيرمينو قد يغيب عن مواجهة البايرن

أصبحت مشاركة البرازيلي روبرتو فيرمينو محل شك، بعد غيابه جراء وعكة صحية عن تدريب فريقه اليوم الإثنين، استعداداً لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.
وقد يكون فيرمينو أبرز الغائبين عن الفريق الإنجليزي الذي ربما لن يشارك في مباراة غد معه ديان لوفرن الذي لم يستطع تأدية تدريب اليوم وكذلك زميله جورجينيو فاينالدوم.
بينما تبدو فرص السويسري شيردان شاكيري أكبر في اللحاق بالمباراة.
وكان مدرب الفريق، الألماني يورغن كلوب، أكد أن اللاعب الدولي السويسري ظهر بصورة طيبة في التدريبات، ومن الممكن أن يشارك غداً الثلاثاء.
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