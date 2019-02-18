فينغر: عندما رأيت مبابي ظننت أن بيليه ولد من جديد

كشف المدرب الفرنسي المخضرم، أرسين فينغر، الذي تولى مسؤولية آرسنال الإنجليزي طوال 22 عاماً، اليوم الإثنين، أنه اعتقد لدى رؤيته كيليان مبابي لأول مرة أنه سيكون بيليه جديد في كرة القدم الفرنسية.

قال فينغر: “عندما رأيت مبابي لأول مرة فكرت أنه بات لدينا بيليه في فرنسا”، وذلك خلال حفل جوائز لوريوس الرياضية التي تسلم اليوم في مونت كارلو.

وأثنى مدرب الغانرز السابق على مواطنه، مهاجم باريس سان جيرمان، قائلاً: “أصبح لاعباً من الطراز العالمي بالفعل”.

ويبرز كيليان مبابي بقوة بين المرشحين لجائزة أفضل رياضي عالمي ضمن جوائز لوريوس 2019.

وهو أحد الأعمدة الأساسية لمنتخب “الديوك”” الذي توج معه في مونديال روسيا 2018 بكأس العالم، والمرشح بدوره لجائزة أفضل فريق.