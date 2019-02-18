فالفيردي: ليون فريق كبير ويثير الخوف على ملعبه

قال المدير الفني لبرشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، اليوم الإثنين، إن ليون الفرنسي خصم فريقه غداً الثلاثاء في ذهاب دور 16 من أبطال أوروبا فريق كبير ويثير الخوف على ملعبه.

وأشار فالفيردي إلى أن فريقه ينتظر هذه المباراة منذ فترة، بعد مرارة الإقصاء على يد روما الإيطالي من ربع نهائي البطولة الموسم الماضي.

وصرح فالفيردي في مؤتمر صحافي اليوم: “هم فريق كبير ولم يخسروا أي مباراة على ملعبهم، ليون فريق مثير للخوف، لديهم هجوم قوي وينتشرون جيداً في الملعب، ستكون مباراة معقدة”.

واعتبر المدرب أن ليون فريق كتلة تعتمد على اللعب الجماعي، لكنه أشار في نفس الوقت لمهارات فردية للاعبين مثل فيرلاند ميندي ونبيل فقير وبرتراند تراوري وممفيس ديباي.

وأضاف فالفيردي: “ما يعجبني هو أنهم يهاجمون دائما ويضغطون دائماً”.

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واعتبر المدرب أن غياب فقير بسبب الإيقاف أمر مهم حيث قال: “لاعب حاسم في صناعة اللعب وتسجيل الأهداف وصناعتها، غيابه له ثقله بالنسبة لهم وسنحاول استغلال المسألة”.

وبخصوص أن البرسا لم يفز منذ ثلاث سنوات كزائر في مباريات الإقصاء في البطولات الأوروبية قال: “الأمر معقد، لكن التحديات موجودة لتخطيها، كان يقال أيضاً أننا لا نسجل خارج أرضنا وهذا العام نجحنا في تحقيق الأمر ضد توتنهام وإنتر وآيندهوفين، سيكون أمراً صعباً، لكننا سنحاول”.

وأشار فالفيردي إلى أن فريقه مستعد ومتحمس للعب والضغط، لكن ليس من أجل الفوز بدوري الأبطال بل “عبور هذا الدور”.

ولم يوضح فالفيردي إذا كان الفرنسي صامويل أومتيتي سيشارك أم لا وقال: “يسافر معنا لأنه حصل على الإذن الطبي ولأن لدينا غيابا فيرمايلن ولأنه لاعب كبير”.