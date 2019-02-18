لاعب الاهلي السابق: اتمنى تكرار تجربة بيراميدز بالدوري المصري

فريق بيراميدز

كتب - عادل أبو الفضل:

أكد عمرو سماكة لاعب الأهلي الأسبق، على إعجابه بتجربة نادي بيراميدز في الدوري الممتاز، مطالباً بتكرار التجربة.

وقال سماكة في تصريحات إذاعية " تجربة بيراميدز ممتازة، اتمني ان يكون هناك اكثر من مشروع مثل

وواصل "وجود أكثر من فريق مثل بيراميدز في الدوري الممتاز، سيكون له تأثير كبير في شكل وقوة المسابقة".