لاعب الاهلي السابق: اتمنى تكرار تجربة بيراميدز بالدوري المصري

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أكد عمرو سماكة لاعب الأهلي الأسبق، على إعجابه بتجربة نادي بيراميدز في الدوري الممتاز، مطالباً بتكرار التجربة.
وقال سماكة في تصريحات إذاعية " تجربة بيراميدز ممتازة، اتمني ان يكون هناك اكثر من مشروع مثل
وواصل "وجود أكثر من فريق مثل بيراميدز في الدوري الممتاز، سيكون له تأثير كبير في شكل وقوة المسابقة".
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