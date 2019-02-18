تدريبات استشفائية للاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة شباب قسنطينة بالبطولة الأفريقية

تدريب الاسماعيلي - ارشيفية

كتبت- نورهان فضل:

واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم ، ضمن البرنامج التحضيرى لملاقاة شباب قسنطينة السبت المقبل لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

المران شهد خوض لاعبو الفريق الأساسييون تدريبات استشفائية ، من أجل

اكتمال جاهزيتهم فيما أدى البدلاء والمستبعدين تدريبات خططية.

وقام المدير الفنى اجتماع مع لاعبيه لشرح فترة التحضير لتلك المباراة المرتقبة ،مطالبا الجميع ببذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق نتيجة

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إيجابية والحفاظ على حظوظ الفريق فى الدخول لدائرة المنافسة.

تطرق المران الذى حضره على أبوجريشة المستشار الرياضى تدريبات على التسليم والتسلم فى المساحات مع سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية.

واختتم المران بتقسيمة حماسية بين كافة اللاعبين ، حيث حرص المدير الفنى على إصلاح الأخطاء التى ظهرت فى المباراة الماضية.