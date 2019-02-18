- 1/2
- 2/2
واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم ، ضمن البرنامج التحضيرى لملاقاة شباب قسنطينة السبت المقبل لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.
المران شهد خوض لاعبو الفريق الأساسييون تدريبات استشفائية ، من أجلاكتمال جاهزيتهم فيما أدى البدلاء والمستبعدين تدريبات خططية.
وقام المدير الفنى اجتماع مع لاعبيه لشرح فترة التحضير لتلك المباراة المرتقبة ،مطالبا الجميع ببذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق نتيجة
تطرق المران الذى حضره على أبوجريشة المستشار الرياضى تدريبات على التسليم والتسلم فى المساحات مع سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية.
واختتم المران بتقسيمة حماسية بين كافة اللاعبين ، حيث حرص المدير الفنى على إصلاح الأخطاء التى ظهرت فى المباراة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات استشفائية للاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة شباب قسنطينة بالبطولة الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.