منتخب مصر للووشو كونغ فو كتب - عبدالرحمن أبوهاشم يستعد المنتخب الأول للووشو كونغ فو للتوجه لروسيا للمشاركة في بطولة موسكو الدولية والتي تنطلق يوم 22 فبراير وتستمر حتي 27 فبراير . ويخضع فراعنة الووشو كونغ فو لمعسكر مغلق بنادي الزهور استعدادا للبطولة تحت قيادة نبيل النجدي مدرب المنتخب وتضم قائمة الفريق المتوجهة لموسكو عمرو مصطفي ألشيمي وزن 48 كيلو وبطل حورس 2 أمام منتخب الصين وجمعة رجب وزن 65 كيلو ثالث العالم واحمد إسماعيل 70 كيلو بطل حورس ا و 2 امام منتخب الصين وميادة الزواوي وزن 52 بطلة العالم . وبطل حورس 2 أمام منتخب الصين وجمعة رجب وزن 65 كيلو ثالث العالم واحمد إسماعيل 70 كيلو بطل حورس ا و 2 امام منتخب الصين وميادة الزواوي وزن 52 بطلة العالم . ومن المقرر أن تتوجه بعثة المنتخب لموسكو يوم الخميس المقبل ويترأس البعثة الدكتور عاطف طه عضو مجلس الاتحاد المصري للووشو كونغ فو ويضم الجهاز الفني نبيل النجدي المدير الفني وخالد السيد مدير إداري وقال نبيل النجدي أن هذه البطولة تعد واحدة من البطولات الدولية الهامة وان منتخب مصر علي أتم الاستعداد وجاهزين لحصد مراكز متقدمة موضحا أن هذه البطولة تعد إعداد قوي لبطولة العالم بالصين وأيضا لبطولة البحر المتوسط بفرنسا خلال مايو القادم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فراعنة الووشو كونغ فو يستعدون لبطولة موسكو الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.