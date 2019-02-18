يستعد المنتخب الأول للووشو كونغ فو للتوجه لروسيا للمشاركة في بطولة موسكو الدولية والتي تنطلق يوم 22 فبراير وتستمر حتي 27 فبراير .
ويخضع فراعنة الووشو كونغ فو لمعسكر مغلق بنادي الزهور استعدادا للبطولة تحت قيادة نبيل النجدي مدرب المنتخب وتضم قائمة الفريق المتوجهة لموسكو عمرو مصطفي ألشيمي وزن 48 كيلووبطل حورس 2 أمام منتخب الصين وجمعة رجب وزن 65 كيلو ثالث العالم واحمد إسماعيل 70 كيلو بطل حورس ا و 2 امام منتخب الصين وميادة الزواوي وزن 52 بطلة العالم .
ومن المقرر أن تتوجه بعثة المنتخب لموسكو يوم
وقال نبيل النجدي أن هذه البطولة تعد واحدة من البطولات الدولية الهامة وان منتخب مصر علي أتم الاستعداد وجاهزين لحصد مراكز متقدمة موضحا أن هذه البطولة تعد إعداد قوي لبطولة العالم بالصين وأيضا لبطولة البحر المتوسط بفرنسا خلال مايو القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر فراعنة الووشو كونغ فو يستعدون لبطولة موسكو الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.