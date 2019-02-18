الجونة تنظم مهرجانا للصيد تحت رعاية اتحاد صيد الأسماك

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم

تستعد الجونة لإطلاق مسابقة بطولة الجونة للصيد تحت رعاية الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك والتي تنطلق صباح الخميس 28 فبراير وتختتم يوم السبت 2 مارس، ليقام حفل توزيع الجوائز بحضور السيد محمد قداح رئيس الإتحاد المصري لصيد الأسماك، وأعضاء الإتحاد.

وقال المهندس محمد قداح رئيس إتحاد صيد الأسماك، أن المهرجان يدعم انتشار الرياضة في مصر والتوعية بقوانينها، والتوعية باهمية وقواعد الصيد السليمة، للحفاظ على الثروة السمكية.

وتأتي تلك البطولة في إطار إستضافة الجونة للفاعليات الرياضية والفنية الهامة والأحداث العالمية التي تستضيفها على مدار العام ومن أهمها مهرجان الجونة السينمائي الذي عقدت دورته الثانيه في سبتمبر الماضي، وبطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش التي بدأت في عام 2010 وتصنف كواحدة من أهم بطولات الإتحاد الدولي للإسكواش، وغيرها العديد والعديد من الأحداث والفعاليات على مدار العام.

ومن جانبه أعرب الأستاذ طارق كامل مدير عام الجونة عن سعادته بإستضافة الجونة لتلك الأحداث وتعمل الشركة منذ اليوم الأول وفق رؤية مبنية على أساس ومبدأ واحد هو التنمية المستدامة، وها هي الجونة تستعد هذا العام للاحتفال بمرور ثلاثين عام على تأسيسها، ونستطيع القول أن الجونة قد نجحت في خلق مجتمع متكامل متجانس، وبيئة جاذبة وحاضنة للإبداع فقد أصبح اليوم هناك قرابة الخمسة عشرة ألف مواطن يعيشون في مجتمع الجونة فضلا عن السياحة الوافدة والزائرين، ولازال هناك الكثير لتقدمه الجونة لعشاقها وسكانها ومرتاديها على مدار العام.