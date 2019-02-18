مؤمن زكريا لاعب احد السعودى كتب - عادل أبو الفضل: أوضح محمد العلوي المشرف العام على الكرة بنادي أحد السعودي، موقف مؤمن زكريا لاعب الفريق المعار من النادي الأهلي من التواجد مع الفريق. وقال العلوي في تصريحات إذاعية "مؤمن زكريا مصاب وسيتم تقييم حالته وفقاً للتقرير الطبي، وعليه سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن استمراره معنا أم لا". وفقاً للتقرير الطبي، وعليه سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن استمراره معنا أم لا". وتابع "التقرير الطبي سيوضح حالة اللاعب، ففي حالة جاهزيته خلال فترة وجيزة بحد أقصى 10 أيام سيتم تجهيزه للمشاركة، في حالة احتياجه لفترة تصل إلى شهر أو أكثر فلن يتم إتمام التعاقد". يذكر أن مؤمن زكريا كان انضم إلى نادي أحد خلال فترة الانتقالات الشتوية لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، ولكنه لم يشارك مع الفريق حتى الان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحد السعودي: التقرير الطبي يوضح موقف مؤمن زكريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.