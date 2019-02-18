ليون يعلن قائمته لموقعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

لاعبي ليون - ارشيفية كتبت: سارة جاب الله أعلن برونو جينيسيو المدير الفني لفريق ليون الفرنسي عن القائمة الذي يخوض بها لقاء الغد أمام نظير برشلونة القائمة المستدعاة لمواجهة فريق برشلونة الإسباني ضمن منافسات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا. فريق برشلونة الإسباني ضمن منافسات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا. وشهدت قائمة ليون غياب نجم الفريق نبيل فقير عن تلك المباراة بسبب الإيقاف. وضمت القائمة المستدعاة كلا من: لوبيز، جورجلين، مارسال، دوبوا، دينايير، مارسيلو، سوليت، رافاييل، ميندي، تيتي، عوار، ندومبيلي، ديوب، توسارت، كورني، ديباي، موسى ديمبيلي، تراوري، تيريه.

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