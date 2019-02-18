برامج سياحية للجماهير والوفود أثناء بطولة الأمم الإفريقية

كتب- عبدالرحيم أبوشامة:

ربط الاستادات بكابلات فايبر لزيادة سرعات الإنترنت.. و«صبحى» يعرض الموازنة التقديرية للبطولة

كلف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزارة السياحة بإعداد برامج سياحية للجماهير والوفود المختلفة خلال تنظيم بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم المقرر أن تستضيفها مصر خلال شهر يونيه المقبل. وطلب أن تتضمن البرامج زيارة المعالم السياحية، خاصة المدن الساحلية، لا سيما أن البطولة خلال موسم الصيف. كما كلف «مدبولى» وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاستعداد بالتغطية اللازمة على أعلى مستوى، سواء فى مجال الاتصالات أو شبكة الإنترنت، والعمل على زيادة سرعة الإنترنت فى محيط ملاعب المباريات.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة توفير الخدمات الصحية اللازمة وما يخص إصابات الملاعب، والاستعدادات لمواجهة أى إصابات بوجه عام. وشدد

على ضرورة وجود أكبر عدد ممكن من سيارات للإسعاف، إضافة إلى ضرورة الاستعداد الأمنى وتنظيم عملية الدخول والخروج. كما وجه بالعمل على استخراج التأشيرات للوفود الرياضية ، بالتنسيق بين وزارتى الخارجية والداخلية.

جاء هذا خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا المعنية بالإشراف على تنظيم بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم، لمتابعة الترتيبات والاستعدادات اللازمة من قبل الوزارات والجهات المختلفة قبل إقامة البطولة، بحضور كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور

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عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ومكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وممثلى عدد من الجهات المختلفة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تنظيم البطولة حدث مهم للغاية، يساعد على التسويق الجيد للدولة المصرية، خاصة أنه يتزامن مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى.

وعرض الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بنود الموازنة التقديرية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التى شملت تكلفة وإيرادات البث الإذاعى، وتكلفة تجهيز الاستادات والإيرادات المتوقعة منها، فضلاً عن الإيرادات المتوقعة سواء المباشرة وغير المباشرة.

كما أشار إلى الهيكل التنظيمى المقترح للإشراف على تنظيم البطولة، الذى يضم اللجنة العليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون وزير الشباب والرياضة مقرراً للجنة العليا، كما ضم الهيكل التنظيمى اللجنة المنظمة برئاسة المهندس هانى أبوريدة.