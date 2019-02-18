رياضة | مصر تتقدم بطلب تنظيم البطولة العربية للجودو بشرم الشيخ فى اجتماع المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تتقدم بطلب تنظيم البطولة العربية للجودو بشرم الشيخ فى اجتماع المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يغادر القاهرة صباح غد الثلاثاء المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس الإتحاد المصرى للجودو ونائب رئيس الاتحاد العربى إلى مدينة مراكش المغربية لحضور إجتماع المكتب التنفيذى للإتحاد العربى الذى يعقد يوم 22 فبراير الجارى على هامش فعاليات البطولة العربية للأندية التى تقام خلال الفترة من 21 وحتى 24 الجارى بمدينة مراكش ، وسوف يلقى كلمة إفتتاح المكتب التنفيذى أبو بكر بن باده رئيس الإتحاد المغربى ، أما كلمة الاتحاد العربى فسوف يلقيها اليمنى المهندس نعمان شاهر رئيس الاتحاد العربى .

صرح المهندس مطيع فخر الدين أن أهم ما سيتم مناقشته فى الإجتماع ما حدث فى مؤتمر الإتحادات الرياضية الذى عقد منذ شهرين ، والبطولات التى سوف ينظمها ويشرف عليها الإتحاد العربى خلال موسم 2019 / 2020 ، مشيرا إلى أنه ناقش مع نعمان شاهر الذى يتواجد حاليا فى القاهرة منذ عدة أيام فرصة مصر لاستضافة البطولة العربية المقبلة للمنتخبات فى أحد المدن الساحلية ، وبالتحديد مدينة شرم الشيخ نهاية العام الجارى ، وتم الاتفاق على ذلك ، على أن يتم عرض طلب مصر فى إجتماع المكتب التنفيذى للنوافقة علية بسكل رسمي.