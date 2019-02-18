رياضة | سماكة يكشف كواليس اختياره للأهلي على حساب الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سماكة يكشف كواليس اختياره للأهلي على حساب الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عمرو سماكة لاعب الاهلي الأسبق، أنه كان سىء الحظ في بداية انضمامه للأحمر.

وقال سماكة في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام : واجهني سوء حظ في بداية وجودي مع الاهلي، خضعت لجراحة الرباط الخارجي مرتين بالاضافة الي عملية الزايدة، مما عطل مسيرتي مع الفريق.

واردف : ولكني عدت بعد ذلك وشاركت بمسابقة كأس مصر بالكامل.

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وعن رغبة الاهلي مرة اخرى في اعادته قال : موسم 2009 طلب مني حسام البدري العودة، ولكن لم تكتمل المفاوضات لان العرض المادي "كان قليل" وانا لدي التزامات.

وعن تفضيله الانضمام للأهلي على الزمالك قال: تحدث معي عدلي القيعي عام 2005 وعندما كنت لاعبا بالترسانة، وبالفعل ذهبت جلست مع كابتن محمود الخطيب.

واضاف: بعد ذلك دخل الزمالك وطلب ضمي، ودارت خناقة بين الناديين، في ذلك الوقت كنت بالفعل وقعت للاهلي، ولم اشغل بالي بما يحدث بين الناديين، لان كان لدي هدف واحد، وهو عودتي للاحمر واثبات ذاتي.

واتم : كان عرض الزمالك "ضعف" عرض الأهلي، لي ولنادي الترسانة.