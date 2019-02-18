رياضة | افتتاح بطولة ألعاب البحر المتوسط لكرة اليد ببورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح بطولة ألعاب البحر المتوسط لكرة اليد ببورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت اليوم الإثنين بطولة العاب البحر المتوسط لكرة اليد للناشئين تحت 17 سنة والتي تستضيفها مدينة بورسعيد بحضور الدكتور أحمد الشيخ وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير نائبا عن الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد وعضو اتحاد البحر المتوسط وفرانشيسكو بروموتو رئيس اتحاد البحر المتوسط

يشارك في البطولة 12 فريق هم " فرنسا – تركيا مونتينيجرو – ايطاليا- رومانيا – تونس - المغرب – الجزائر – ليبيا ومصر البلد المنظم " ودول بنظام الدعوة هي " الامارات العربية المتحدة – المملكة العربية السعودية – رومانيا " وهي دول غير مُطلة على البحر المتوسط وتم دعوتها لرفع مستوي الاحتكاك بالبطولة خلال الفترة من 18 إلى 23 فبراير2019

تقام البطولة على مجموعتين المجموعة الاولي " مصر – المغرب - فرنسا – تركيا – ايطاليا – الامارات " بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية والمجموعة الثانية " بصالة كلية التربية الرياضية ببورفؤاد " رومانيا – ليبيا- منتينيجرو-الجزائر – تونس – السعودية " .

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وتقام مباراة الافتتاح بين منتخبي مصر والمغرب عقب حفل الافتتاح وكانت نتائج المنتخب المصري خلال المباراة الاولي الفوز على المنتخب التركي بنتيجة 27 /13 .

والجدير بالذكر أن لأول مرة تقام البطولة على قارتين وهما " آسيا ، افريقيا " حيث تقع مدينة بورفؤاد بقارة آسيا ومدينة بورسعيد بقارة افريقيا .

حضر حفل افتتاح البطولة دينا فؤاد وكيلة الوزارة للبرلمان والتعليم المدني والدكتور محمد عبدالقادر مساعد الوزير لمراكز الشباب وعلي ابو سمرة وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد وايهاب العزب المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة اليد .