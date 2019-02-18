رياضة | ريال مدريد يحدد سعر بيع جاريث بيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحدد سعر بيع جاريث بيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد نادي ريال مدريد الإسباني سعر بيع جناحه الويلزي جاريث بيل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري.

وأكد موقع "ديفنسا سنترال" وفقًا للتقارير الواردة من موقع Telemadrid، أن إدارة النادي الملكي استقرت على بيع اللاعب الويلزي جاريث بيل بنهاية الموسم الحالي بعد تراجع مستواه الفني في الفترة الماضية.

واستقر نادي ريال مدريد على بيع الويلزي جاريث بيل في الصيف المقبل ، بسعر يتراوح بين 120 إلى 150 مليون يورو.

وبات في حكم المؤكد رحيل جاريث بيل عن سانتياجو برنابيو بعد أن فقد مكانه الأساسي في تشكيل المدرب سولاري لصالح البرازيلي الواعد فينيسيوس جونيور.