رياضة | وزير الرياضية يفتتح فعاليات الأولمبياد النوعي الخامس تحت شعار "مصر .. إفريقيا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضية يفتتح فعاليات الأولمبياد النوعي الخامس تحت شعار "مصر .. إفريقيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الاثنين، فعاليات الأولمبياد النوعي الخامس تحت شعار "مصر .. إفريقيا" ضمن الفعاليات التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسوان بمناسبة أسوان عاصمة الشباب الإفريقي بالتعاون مع اتحاد الرياضة للجميع واتحاد الثقافة الرياضية والاتحاد الرياضي للجامعات والاتحاد المصري للألعاب الاليكترونية واتحاد مراكز شباب المدن واتحاد مراكز شباب القري .

أقيم الحفل بالصالة المغطاة التابعة للقوات المسلحة بأسوان بحضور كل من اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان، واللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية "الأوكسا"، والسيد موجان كيركيبي رئيس الاتحاد الدولى للثقافة الرياضية، ورؤساء الاتحادات النوعية منهم الإعلامى أشرف محمود رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، والدكتور حسنى غندر رئيس الاتحاد الرياضي للشركات، والدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، وشريف عبد الباقي رئيس اتحاد الألعاب الإليكترونية، وسفراء دول "الكاميرون، جنوب افريقيا، النيجر، كينيا، أوغندا، الجابون"، ومجموعة من الفنانين والإعلاميين ومجموعة من الشباب من أكثر من 30 دولة إفريقية.

وبدأ الحفل بطابور العرض، أعقبه مجموعة من الفقرات الفنية من الفلكلور الشعبي بتقديم من فرقة الفنون الشعبية بأسوان، وفريق كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان.

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وفى كلمته، أوضح الدكتور أشرف صبحي أن احتفال اليوم ه بتدشين أعمال وزارة الشباب والرياضة بمناسبة أسوان عاصمة الشباب الإفريقي وتزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقدماً الشكر لجميع الحضور الذين حرصوا على التواجد والمشاركة فى حفل الافتتاح.

ولفت الوزير إلى الفعاليات المتنوعة التى يتم تنفيذها بأسوان بالتعاون مع الاتحادات النوعية ومنها برنامج "الملعب الكبير" كنشاط ثقافى بجامعة أسوان، وماراثون "مصر إفريقيا .. المجد لقارتنا السمراء"، ومهرجان "الرياضة للجميع"، ومهرجان "الألعاب التراثية"، والأولمبياد النوعى الخامس.

يذكر أن الفعاليات اختتمت بمباراة استعراضية بين نجوم الكرة المعتزلين شارك فيها أحمد بلال و حسني عبد ربه و تامر بجاتو و عبد الحميد بسيوني.