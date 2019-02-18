رياضة | زوجة نجم برشلونة تُقربه من إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زوجة نجم برشلونة تُقربه من إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الدولي الكرواتي ايفان راكيتيتش لاعب فريق برشلونة من الانتقال إلى الدوري الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نجم البارسا بات قريباً من الانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي في صيف 2019.

وكشفت الصحيفة أن إدارة البارسا رفضت طلب الدولي الكرواتي ايفان راكيتيتش بزيادة راتبه الذي ينتهي في صيف 2021.

وفيما ذكرت "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن سر رغبة راكيتيتش في الانتقال للدوري الإيطالي هي زوجة راكيتيتش حيث ترغب في العيش بمدينة ميلانو الإيطالية، ما جعل راكي يمنح الضوء الأخضر للنيراتزروي لضمه.