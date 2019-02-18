رياضة | عمرو سماكة: الأهلي رفض انضمامي لـ "أياكس".. وبعد ذلط تركني!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو سماكة: الأهلي رفض انضمامي لـ "أياكس".. وبعد ذلط تركني! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عمرو سماكة لاعب الأهلي الأسبق، أنه كان قريبًا من الانضمام لناشئي فريق أياكس الهولندي.

وقال سماكة في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام :" مستر كروفر طلب من والدي أن أنضم لأياكس الهولندي، كنت ابلغ من العمر في ذلك الوقت 9 سنوات".

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وأضاف:" وافق والدي وبعدما علم الأهلي بذلك رفضوا، واقنع عدلي القيعي والدي باستمراري مع الأحمر".

وأكمل :" وبالفعل استمريت مع الأهلي حتى سن 16 عام، وبعد ذلك استغنى عني الأهلي".

وأختتم:" كان موقف صعب جدا، "قعدت في البيت 6 اشهر" قبل انضمامي للترسانة، وقالي لي والدي في ذلك الوقت "الاهلي والزمالك هيتخنقوا عليك في يوم من الأيام".