رياضة | وزير الرياضة يشهد مباراة استعراضية بين نجوم الكرة المصرية في أسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يشهد مباراة استعراضية بين نجوم الكرة المصرية في أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الاثنين، مباراة استعراضية فى كرة القدم الخماسية بين نجوم مصر ونجوم نادى أسوان ، وذلك خلال فقرات افتتاح الأولمبياد النوعي الخامس تحت شعار "مصر .. إفريقيا" ضمن الفعاليات التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة بمناسبة أسوان عاصمة الشباب الإفريقي بالتعاون مع اتحاد الرياضة للجميع واتحاد الثقافة الرياضية والاتحاد الرياضي للجامعات والاتحاد المصري للألعاب الاليكترونية واتحاد مراكز شباب المدن واتحاد مراكز شباب القري .

وضم فريق نجوم مصر كل من اللاعبين حسنى عبد ربه، ومحمد فاروق، وعبد الحميد بسيونى ، وتامر بجاتو، وأحمد بلال، وعاطف الحضري، وتامر عبد الحميد، بقيادة المدير الفنى حسين عبد اللطيف، بينما شارك عن فريق نادى أسوان كل من محمد ثابت صاروخ ومجدى عبد العاطي ، وبعض من نجوم الفريق القدامي، وأدار المباراة تحكيمياً محمد فاروق وسمير عثمان.

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وانتهت المباراة بنتيجة 4-2 لفريق نجوم مصر وقام وزير الشباب والرياضة بمصافحة الفريقين فى ختام اللقاء.

وكان حفل الافتتاح قد أقيم بالصالة المغطاة التابعة للقوات المسلحة بأسوان بحضور كل من اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان، واللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية "الأوكسا"، والسيد موجان كيركيبي رئيس الاتحاد الدولى للثقافة الرياضية، ورؤساء الاتحادات النوعية منهم الإعلامى أشرف محمود رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، والدكتور حسنى غندر رئيس الاتحاد الرياضي للشركات، والدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، وشريف عبد الباقي رئيس اتحاد الألعاب الإليكترونية، وسفراء دول "الكاميرون، جنوب افريقيا، النيجر، كينيا، أوغندا، الجابون"، ومجموعة من الفنانين والإعلاميين ومجموعة من الشباب من أكثر من 30 دولة إفريقية.