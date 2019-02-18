رياضة | محمد فضل: نعد كوادر جديدة من خلال البطولة الإفريقية.. وهذا هو هدفنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد فضل: نعد كوادر جديدة من خلال البطولة الإفريقية.. وهذا هو هدفنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد فضل مدير بطولة أمم أفريقيا 2019، أن اختيار ملاعب البطولة جاء من اجل تحقيق اكبر استفادة ممكنة من الحضور الجماهيري.

وقال فضل في نصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام :" نريد أن نحقق أكبر استفادة ممكنة من الحضور الجماهيري، ولذلك تم استبعاد ملعب برج العرب لأن اتساعه كبير ويبلغ 85 ألف متفرج".

Advertisements

وأضاف:" الهدف من البطولة هو تنشيط السياحة مرة أخرى عن طريق الرياضة، نريد أن نثبت للعالم أننا قادرين على تنظيم بطولة ناجحة".

وأفصح :" كما أننا نريد أيضًا تقديم كوادر جديدة، اخترت معي 6 أعضاء باللجنة المنظمة، منهم أحمد عز".

واتم تصريحاته:"الوقت مضغوط جدا والامور ماشية بسرعه كبيرة".