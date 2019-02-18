رياضة | بلدية المحلة يتعادل مع غزل شبين بدوري القطاعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلدية المحلة يتعادل مع غزل شبين بدوري القطاعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي مباراة فريقي بلدية المحلة بقيادة حاتم العوضي، وغزل شبين الذي يقوده احمد معاذ فنيا، لمواليد 2003 بثنائية لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما في ختام الجولة الاولي من دوري القطاعات بالمجموعة الثانية، والتي أقيمت علي ملعب مستشفي الصدر عصر اليوم

أحرز هدفي أحمد عثمان و وإبراهيم شكري، وسجل للغزل عبد الحميد نصار "عبوده"، وزياد عادل.

وكان قد فاز مقاولون طنطا بالأمس علي كفر الشيخ في افتتاحية مبارايات الجولة الاولي برباعية نظيفة، وسجل الأهداف محمد العماوي، وحسام دبيس، واسلام فوزي، ومحمد مجدي تريكة.

ترتيب المجموعة الثانية

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1- عثماسون طنطا 3 نقاط

2- بلدية المحلة نقطة

3- غزل شبين نقطة

4- كفر الشيخ بدون رصيد.