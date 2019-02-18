رياضة | جريزمان يكشف سر رفضه الانضمام لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان يكشف سر رفضه الانضمام لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث النجم الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني خلال لقاء صحفي قبل مواجهة يوفنتوس الإيطالي يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا. وقال جريزمان في تصريحاته التي نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية: ستكونان مباراتين قويتين للغاية أمام يوفنتوس على الجانب الفني بوجود لاعبين ذي مستوى عالٍ، وخوض أولى المباريات على ملعبنا يُعد حافزًا إضافيًا لنا، فكل مباراة في ميتروبوليتانو بدوري أبطال أوروبا تسيطر عليها أجواء رائعة، وهذا ما نحتاجه.

وأضاف: ستكون المباراة المقبلة بمثابة احتفال بالنسبة لجميع عاشقي ومحبي أتلتيكو مدريد، الطريق حتى النهاية سيكون صعبًا، ولكننا سنقدم كل شيء من أجل الوصول إلى المباراة النهائية.

وعن سبب عدم انضمامه لبرشلونة في الصيف الماضي ، قال جريزمان: أرى أنني أحد العناصر الأساسية بمشروع أتلتيكو مدريد، فهذا ساعدني على إصدار قراري حول البقاء في الفريق وعدم الرحيل، بالتأكيد هذا ساعدني بالإضافة إلى ثقة المدرب والنادي وزملائي بي ، أُدرك أنني لاعب مهم وسأقوم بكل شيء لمساعدة هذا النادي على الوصول إلى أبعد شيء ممكن.

وأتم: أسلوب لعب أتلتيكو مدريد يروق لي وشرع النادي في تعليم اللاعبين الجدد اتباع هذا الأسلوب، هذا الأسلوب هو ما يساعدنا على الفوز ولن نغير أي شيء منه.