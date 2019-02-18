رياضة | محمد فضل يكشف سبب استضافة مصر لبطولة أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد فضل يكشف سبب استضافة مصر لبطولة أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد فضل مدير بطولة أمم إفريقيا 2019، أن اختيار ملاعب البطولة جاء من أجل تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الحضور الجماهيري.

وقال فضل في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: "نريد أن نحقق أكبر استفادة ممكنة من الحضور الجماهيري، ولذلك تم استبعاد ملعب برج العرب لأن اتساعه كبير ويبلغ 85 ألف متفرج".

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وأردف: "الهدف من البطولة هو تنشيط السياحة مرة أخرى عن طريق الرياضة، نريد أن نثبت للعالم أننا قادرين على تنظيم بطولة ناجحة".

وأفصح: "كما أننا نريد ايضا تقديم كوادر جديده، اخترت معي 6 أعضاء باللجنة المنظمة، منهم أحمد عز".

وأتم كلماته: "الوقت مضغوط جدا والأمور تسير بشكل مميز وبسرعة كبيرة".