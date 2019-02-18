رياضة | العقوبات المنتظرة على الأهلي حال الانسحاب من كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العقوبات المنتظرة على الأهلي حال الانسحاب من كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسيطر الغموض على موقف مجلس إدارة النادي الأهلي بشأن الاستمرار في مسابقة كأس مصر أو الانسحاب في الفترة القادمة بسبب أزمة مباراة بيراميدز.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز يوم 28 فبراير الجاري في دور الستة عشر في كأس مصر، على الرغم من اعتراض مجلس إدارة النادي الأهلي على التعديل بجدول الدوري أو كاس مصر.

وتتجه النية لدى مجلس الأهلي للانسحاب من كأس مصر خلال الساعات القادمة بعد المشاورات التي اجراها محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر مع أعضاء مجلسه.

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وفي حالة انسحاب الأهلي من كأس مصر، سيتعرض الفريق لعقوبة مالية قدرها 100 ألف جنيه بجانب الاستبعاد في العام المقبل من البطولة.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف مصدر بالجبلاية أن انسحاب الأهلي من كأس مصر يعتبر خسارة فادحة للبطولة كما أنها ستجعل مصر تتراجع تاريخيًا نظرًا لعراقة البطولة.