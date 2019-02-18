رياضة | مفاجآت في تشكيلة مانشستر يونايتد أمام تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيلة مانشستر يونايتد أمام تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي التشكيلة الأساسية لفريقه لمواجهة تشيلسي في الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي.

ونشر موقع النادي الرسمي التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد ضد تشيلسي ، وجاءت كالآتي:-

حراسة المرمى: روميرو.

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خط الدفاع: سمولينج ، ليندلوف ، لوك شاو ، آشلي يونج.

خط الوسط: ماتيتش ، بوجبا ، هيريرا ، خوان ماتا.

خط الهجوم: راشفورد ، روميلو لوكاكو.

وجاء على مقاعد البدلاء كلا من: دي خيا ، بايلي ، دالوت ، فريد ، ماكتوميناي ، أندرياس بيريرا ، أليكسيس سانشيز.