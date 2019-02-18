رياضة | هيجواين يقود هجوم تشيلسي أمام اليونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيجواين يقود هجوم تشيلسي أمام اليونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي الإنجليزي التشكيلة الأساسية للبلوز لمواجهة فريق مانشستر يونايتد في الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي.
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ونشر موقع النادي الرسمي التشكيلة الأساسية لتشيلسي ضد اليونايتد ، وجاءت كالآتي:-
حراسة المرمى: كيبا.
خط الدفاع: أزبيلكويتا ، ديفيد لويز ، ماركوس ألونسو ، روديجر.
خط الوسط: كانتي ، كوفاسيتش ، بيدرو رودريجيز ، جورجينيو.
خط الهجوم: هازارد ، هيجواين.
وجاء على مقاعد البدلاء كلا من: كاباييرو ، كريستنسن ، زاباكوستا ، باركلي ، هودسون أودوي ، ويليان ، جيرو.