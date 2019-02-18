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رياضة | هيجواين يقود هجوم تشيلسي أمام اليونايتد

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أعلن ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي الإنجليزي التشكيلة الأساسية للبلوز لمواجهة فريق مانشستر يونايتد في الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي.

ونشر موقع النادي الرسمي التشكيلة الأساسية لتشيلسي ضد اليونايتد ، وجاءت كالآتي:-

حراسة المرمى: كيبا.

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خط الدفاع: أزبيلكويتا ، ديفيد لويز ، ماركوس ألونسو ، روديجر.

خط الوسط: كانتي ، كوفاسيتش ، بيدرو رودريجيز ، جورجينيو.

خط الهجوم: هازارد ، هيجواين.

وجاء على مقاعد البدلاء كلا من: كاباييرو ، كريستنسن ، زاباكوستا ، باركلي ، هودسون أودوي ، ويليان ، جيرو.

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