رياضة | الأهلي يكثف مفاوضاته للحفاظ على نجمه من الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يكثف مفاوضاته للحفاظ على نجمه من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، مفاوضاته مع رمضان صبحي لاعب الفريق، للحصول على موافقته بالبقاء ضمن صفوف الفريق مستقبلًا.

وعقد عبدالحفيظ عدة جلسات مع اللاعب، بالفترة الأخيرة للحصول على موافقته قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع هيدرسفيلد الإنجليزي، لشراءه بصفة نهائية.

وكان الأهلي، استعار صبحي من هيدرسفيلد، بداية الموسم الحالي، لمدة 6 أشهر مقابل 800 ألف دولار للنادي الإنجليزي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية، مساء بعد غدٍ الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.