رياضة | الإسماعيلي يواصل استعداداته لمواجهة شباب قسنطينة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يواصل استعداداته لمواجهة شباب قسنطينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم ، ضمن البرنامج التحضيرى لملاقاة شباب قسنطينة السبت المقبل لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال افريقيا.

المران شهد خوض لاعبو الفريق الأساسييون تدريبات استشفائية ، من أجل اكتمال جاهزيتهم فيما ادى البدلاء والمستبعدين تدريبات خططية.

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وقام المدير الفنى اجتماع مع لاعبيه لشرح فترة التحضير لتلك المباراة المرتقبة ،مطالبا الجميع ببذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والحفاظ على حظوظ الفريق فى الدخول لدائرة المنافسة.

تطرق المران الذى حضره على أبوجريشة المستشار الرياضى تدريبات على التسليم والتسلم فى المساحات مع سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية.

واختتم المران بتقسيمة حماسية بين كافة اللاعبين ، حيث حرص المدير الفنى على اصلاح الاخطاء التى ظهرت فى المباراة الماضية.