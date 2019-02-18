رياضة | 700 لاعبا يشاركون في بطولة بريطانيا المفتوحة للكاراتيه الموحد جنرال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 700 لاعبا يشاركون في بطولة بريطانيا المفتوحة للكاراتيه الموحد جنرال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم الاتحاد الإنجليزي للكاراتيه الموحد جنرال، "بطولة بريطانيا المفتوحة"، التي تقام على مدار يوم في العاصمة البريطانية لندن، وذلك يوم الأحد الموافق 5 مايو لعام 2019.

وقال نائب رئيس الاتحاد الإنجليزي للكاراتيه الموحد جنرال، عصام شريف، إن هذه البطولة يشارك فيها حوالي 700 لاعبا من جميع دول أوروبا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض دول الشرق الأوسط مثل مصر والكويت وقطر.

Advertisements

وأضاف شريف، أن البطولة تقام على مدار يوم واحد فقط على ملاعب جامعة شرق لندن، موضحا أن هذه البطولة تهدف إلى دعم القطاع الرياضي في بريطانيا، و إرساء قواعد اللعب النظيف وقيم التنافس الرياضي ودقة وعدالة التحكيم.

وأكد نائب رئيس الاتحاد الإنجليزي، أنه يسعي إلى تبادل الخبـرات مع الجانب المصري فـي مجال التدريـب الرياضـي والإدارة الرياضيـة والعلـوم المرتبطـــــة بقطاعات التدريب تحت مظلة الاتحاد الدولي wukf.