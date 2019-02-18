اونلاين | انطلقت الآن كورة ستار مشاهدة اليوم مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر الاسطورة live

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انطلقت الآن كورة ستار مشاهدة اليوم مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر الاسطورة live

كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر اليوم في كاس الرابطة الانجليزية 2019| كورة ستار مشاهدة اليوم

بنهاية مباريات الجولة التاسعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" التى شهدت انتهاء القمة الإنجليزية بالتعادل بين المتصدر تشيلسي ومانشستر يونايتد بهدف واحد لكلا منهما.

وفى المقابل تعرض السيتى حامل اللقب للخسارة 1-2 أمام وستهام ليظل رصيده 17 نقطة بفارق 6 نقاط عن تشيلسي المتصدر صاحب الـ23 نقطة، ونقطتين عن ساوثهامبتون صاحب المركز الثانى برصيد 19 نقطة.

ويقوم يالاكورة من خلال التقرير التالي بإبراز أهم أرقام الجولة:

شهدت الجولة التاسعة من المسابقة انتهاء 7 مباريات بالفوز و3 مباريات بالتعادل، منهم مباراتين بالتعادل الإيجابى ومباراة واحدة بالتعادل السلبى.

كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر اليوم في كاس الرابطة الانجليزية 2019| كورة ستار مشاهدة اليوم

23 هدفا حصيلة أهداف الجولة بمتوسط 2.3 هدف فى المباراة.

الأرجنتينى أجويرو والأسبانى كوستا يتصدرا ترتيب الهدافين برصيد 9 أهداف لكلا منهما.

4 لاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف فى الجولة بـ2(هدفين) كالتالي: سانشيز لاعب الأرسنال وويلفريد بونى لاعب سوانزى وصامويل إيتو لاعب إيفرتون وتشارلى أوستين لاعب ك.ب. رينجرز.

مباراتين هما الأكثر غزارة تهديفية فى هذه الجولة برصيد 4 أهداف كالتالى مباراة ويست بروميتش وكريستال بالاس ومباراة بيرنلى وإيفرتون.

كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر اليوم في كاس الرابطة الانجليزية 2019| كورة ستار مشاهدة اليوم

إيفرتون أكثر الفرق تسجيلا للأهداف فى هذه الجولة برصيد 3 أهداف.

شهدت الجولة إحتساب الحكام لضربتي جزاء فى مباراة ويست بروميتش وكريستال بالاس لكلا الفريقين وتم تسجيلهما بنجاح بدقة تصل لـ100%.

260 تسديدة حصيلة التسديدات على المرمى فى هذه الجولة منهم 78 تسديدة داخل المرمى بدقة تصل لـ30%.

أكثر المباريات شهدت تسديدات على المرمى مباراة وستهام ومانشستر سيتى بإجمالى تسديدات 33 تسديدة منهم 12 تسديدة لوستهام، و21 تسديدة للسيتي.

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أكثر الفرق دقة على المرمى كريستال بالاس بدقة تصل لـ75%، حيث سدد لاعبوه 6 تسديدات داخل المرمى من أصل 8 تسديدات على المرمى.

أقل الفرق دقة على المرمى ساوثهامبتون بدقة تصل لـ10%، حيث سدد لاعبوه 2 تسديدة فقط داخل على المرمى من أصل 20 تسديدة على المرمى.

كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر اليوم في كاس الرابطة الانجليزية 2019| كورة ستار مشاهدة اليوم

قمة الكرة الإنجليزية بين مانشستر يونايتد وتشيلسى شهدت تسديدات على المرمى 28 تسديدة كإجمالى تسديدات، 19 تسديدة لصالح اليونايتد بدقة تصل لـ36% و9 تسديدات لصالح تشيلسى بدقة تصل لـ44%.

9493 تمريرة حصيلة التمريرات فى هذه الجولة بمتوسط 949.3 تمريرة لكل مباراة.

أكثر المباريات التى شهدت تمريرات فى هذه الجولة مباراة سوانزى سيتى وليستر سيتى بـ1145 تمريرة, حيث إستحوذ سوانزى على الكرة بنسبة 49%, بينما إستحوذ ليستر على الكرة بنسبة 51%.

القمة الإنجليزية بين اليونايتد وتشيلسى شهدت 922 تمريرة فى المباراة, حيث إستحوذ اليونايتد على الكرة بنسبة 52%, بينما إستحوذ تشيلسى على الكرة بنسبة 48%.

42 بطاقة ملونة إجمالى البطاقات فى هذه الجولة بمعدل 4.2 بطاقة فى المباراة.

القمة الإنجليزية بين اليونايتد وتشيلسى أكثر المباريات تسجيلا للبطاقات الملونة بـ9 بطاقات, 8 بطاقات صفراء وبطاقة واحدة حمراء.

تشيلسى أكثر الفرق حصولا على البطاقات بـ6 بطاقات ملونة، 5 بطاقات صفراء وبطاقة واحدة حمراء كانت من نصيب إيفانوفيتش لاعب الفريق.

4 فرق لم يحصلوا على اي بطاقات فى هذه الجولة وهم كالتالي: ساوثهامبتون وسوانزى وليستر سيتى وك.ب.رينجرز.

أبرز الأرقام فى البريميرليج:

تشيلسى صاحب أقوى هجوم فى المسابقة برصيد 24 هدف.

ساوثهامبتون صاحب أقوى دفاع فى المسابقة حيث لم تستقبل شباكه سوى 5 أهداف.

تشيلسى الفريق الوحيد الذى لم يتعرض لأى هزيمة فى المسابقة.