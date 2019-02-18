اونلاين | The FA Cup| اهم مباريات اليوم| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر اليوم الاثنين 18 فبراير 2019

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The FA Cup| اهم مباريات اليوم| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر اليوم الاثنين 18 فبراير 2019
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The FA Cup| اهم مباريات اليوم| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر اليوم الاثنين 18 فبراير 2019
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The FA Cup| اهم مباريات اليوم| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر اليوم الاثنين 18 فبراير 2019
بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي
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The FA Cup| اهم مباريات اليوم| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر اليوم الاثنين 18 فبراير 2019
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The FA Cup| اهم مباريات اليوم| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر اليوم الاثنين 18 فبراير 2019
رابط بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي
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The FA Cup| اهم مباريات اليوم| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر اليوم الاثنين 18 فبراير 2019
أعلن أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي التشكيلة الأساسية لفريقه لمواجهة تشيلسي في الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي.
ونشر موقع النادي الرسمي التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد ضد تشيلسي ، وجاءت كالآتي:-
حراسة المرمى: روميرو.
خط الدفاع: سمولينج ، ليندلوف ، لوك شاو ، آشلي يونج.
خط الوسط: ماتيتش ، بوجبا ، هيريرا ، خوان ماتا.
خط الهجوم: راشفورد ، روميلو لوكاكو.
وجاء على مقاعد البدلاء كلا من: دي خيا ، بايلي ، دالوت ، فريد ، ماكتوميناي ، أندرياس بيريرا ، أليكسيس سانشيز.
The FA Cup| اهم مباريات اليوم| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر اليوم الاثنين 18 فبراير 2019