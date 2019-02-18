اونلاين | لايف| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر اليوم الاثنين 18-02-2019 في (كأس الرايطة الانجليزية)| يلا شوت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لايف| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر اليوم الاثنين 18-02-2019 في (كأس الرايطة الانجليزية)| يلا شوت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشكيلة مانشستر يونايتد وتشيلسي

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، قمة الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي والتي تجمع تشيلسي ضد مانشستر يونايتد، مسا الإثنين على ملعب "ستامفورد بريدج".

يدخل مانشستر يونايتد المباراة قادما من أول خسارة له تحت قيادة مدربه الجديد سولسكاير، بالخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 2-0 في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 51 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أرسنال صاحب المركز الخامس، بيما يحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 50 نقطة.

ومن المتوقع أن يدخل مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي ..

حراسة المرمى: دي خيا

Advertisements

الدفاع: لوك شاو - ليندلوف - فيل جونز - يونج

الوسط: فريد - بول بوجبا - ماتيتش

الهجوم: مارسيال - راشفورد – لينجارد

في المقابل من المنتظر أن يلعب تشيلسي بالتشكيل التالي ..

حراسة المرمى: كيبا

الدفاع: ماركوس ألونسو - روديجير - دافيد لويز - سيزار آزبليكويتا

الوسط: كوفاتشيتش - جورجينيو - و كانتي

الهجوم: هازارد - هيجواين - ويليان