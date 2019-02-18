اونلاين | بث مباشر – مباراة (ليفربول وبايرن ميونيخ) 19 فبراير – دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر – مباراة (ليفربول وبايرن ميونيخ) 19 فبراير – دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون عشاق الساحرة المستديرة حول العالم على موعد مع مباراة من العيار الثقيل بين ليفربول وبايرن ميونيخ، وذلك اليوم الثلاثاء والموافق 19/2/2019 في ذهاب دزر الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي فريق ليفربول مع بايرن ميونيخ على ملعب الأنفيلد معقل الريدز وذلك يوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر بتوقيت دولة الإمارات.

وستكون مباراة نارية بين الطرفين وستلقى مشاهدة عالية من الدول العربية بالتحديد للاستمتاع بمشاهدة الفرعون المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الذي يقدم مستوى مميز.

وكان فريق ليفربول قد تأهل لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 9 نقاط بينما نادي بايرن ميونيخ تصدر مجموعته برصيد 14 نقطة.

وستقام مباراة الإياب بين الطرفين على ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونيخ وذلك يوم 13 مارس القادم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويتوقع أن يلعب نادي ليفربول بالتشكيل التالي:

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الحارس: أليسون بيكر

الدفاع: آندرو روبرتسون - ماتيب - فبيانو- ترينت أليكساندر آرنولد

الوسط: جيمس ميلنر - جورجينيو فينالدوم - كيتا

الهجوم: ساديو ماني- روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

وسيتم نقل مباراة ليفربول مع بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلقين حفيظ دراجي وعلي محمد علي.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي.