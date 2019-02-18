اونلاين | بث مباشر - مانشستر يونايتد وتشيلسي - كورة ستار - كورة لايف

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يستضيف فى التاسعة والنصف من مساء اليوم فريق العاصمة البريطانية، تشيلسى، فريق نادى مانشستر يونايتد، فى معقل البلوز ستاد ستامفورد بريدج، فى الجولة الخامسة من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم، وهى أحد أقدم مسابقات كرة القدم فى العالم.

ويعد نادى مان يونايتد الإنجليزى الذى تأسس عام 1878، من أعرق أندية العالم وأميزها وواحداً من أنجح الفرق الإنجليزية والعالمية على مر التاريخ، ملعبه هو أولد ترافورد مسرح الأحلام بمدينة مانشستر إنجلترا. فاز بالعديد من الكؤوس فى الكرة الإنجليزية وهذا يشمل الرقم القياسى لعدد ألقاب الدوري الإنجليزي وهو 20 لقباً.

مانشستر يونايتد 1907-11

مانشستر يونايتد 1907-11

كتاب للكاتب مارك ميتكالف، يتكون من 4 فصول يتناول الوقت الذى انتقل النادى إلى أولد ترافورد تحت إدارة إرنست مانجنول، واستحوذ على لقبين في الدوري، وهما شيلد شيلدز، وأول نجاح في كأس الاتحاد الإنجليزي. لكن كيف تم تحقيق هذه النجاحات؟ من هم اللاعبون الذين وضعوا نادى مانشستر على طريق العظمة؟ من هم خصومهم؟ لماذا انتقل مانشستر يونايتد إلى أولد ترافورد؟ اكتشف المزيد في Manchester United 1907-11: The First Halcyon Years، أول عمل معمق حول هذه الفترة الرائعة حقًا في التاريخ اللامع لمانشستر يونايتد العظيم.

أليكس فيرجسون سنوات: مانشستر يونايتد من خلال التاريخ

اليكس فيرغسون سنوات

يصف هذا الكتاب الذى ألفه مايكل آي أونيل، ببراعة النجاح الهائل الذى حققه السير أليكس فيرجسون لمدة 27 عامًا فى مانشستر يونايتد، مع وجود عدد كبير من جميع المباريات الكبيرة واللاعبين الذين قادوا النادى إلى العديد من الألقاب. كان السير أليكس فيرجسون واحداً من أعظم مدربى كرة القدم لتدعيم الملاعب فى العالم. عندما أعلن اعتزاله كمدرب لمانشستر يونايتد بعد 27 عاما فى هذا المنصب.

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موسوعة مانشستر يونايتد المصورة الرسمية

موسوعة مانشيستر يونايتد المصورة

إن موسوعة مانشستر يونايتد المصورة الرسمية هى احتفال بأكبر نادي كرة قدم فى العالم. منذ الأيام الأولى لنيوتن هيث، عبر سنوات من الإفلاس القريب، وعصور مانجول وبوسبي، مأساة فى ميونيخ، للانتصار فى أوروبا والضعف المزدوج المنتصر. هذا هو سرد رائع للدراما والإثارة والمجد من أهم اللحظات المتحدة. مع المساهمات من كتاب الرياضة المحترمين بشكل جيد ومعبأة بلقطات عمل رائعة ملونة.

مانشستر يونايتد فى هذا اليوم: التاريخ والحقائق والأرقام من كل يوم فى السنة

كتاب لـ مايك دونوفان يسلط الضوء على الأحداث التاريخية المحورية مثل أول فوز للنادى على الإطلاق، ولادة ستينيات القرن الماضي ، ووصول السير أليكس فيرجسون، إلى الخلف، ظهور أبطال أولد ترافورد وهم دنكان إدواردز وجورج بست وبوبى تشارلتون وإريك كانتا وديفيد بيكهام وبيلى ميريديث من الحياة.

مانشستر يونايتد وأنا

مانشستر يونايتد وأنا

يقدم فى الكتاب مارتن ادواردز هو واحد من رؤساء كرة القدم العظماء الذين أشرفوا على مانشستر يونايتد، حيث حقق النادى أعظم نجاحاته وسيطر على كرة القدم المحلية. تقدم هذه السيرة الذاتية للرئيس السابق ورئيس الحياة الحالى نظرة رائعة على أنجح أندية كرة القدم الإنجليزية.