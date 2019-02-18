انت الان تتابع تفاصيل خبر ملاكم شهير أراد منازلة "غوريلا" وجهاً لوجه.. ما القصة؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 فبراير 2019 09:48 مساءً - كشف أسطورة الملاكمة الأمريكية مايك تايسون واقعة غريبة تمثلت برغبته في منازلة غوريلا وجهاً لوجه في إحدى حدائق الحيوانات بمدينة نيويورك الأمريكية، حيث أبدى استعداده لدفع "رشوة مالية كبيرة" من أجل تحقيق مراده.

وقال تايسون لصحيفة "الصن" البريطانية، مستذكراً واقعة حدثت أواخر ثمانينات القرن الماضي، إنه لجأ إلى دفع رشوة مالية قيمتها 9 آلاف جنيه إسترليني لحارس في حديقة حيوان نيويورك من أجل إقناعه بـ"فتح باب القفص الذي تقيم فيه الغوريلا من أجل منازلتها ومقارعتها".

وأشار الملاكم الأسطوري، الذي كان معروفاً بحبه وولعه الشديدين للحيوانات، إلى أنه عرض أموالاً على حارس الحديقة كي يعد "بفتح باب الحديقة الرئيسي له ولزوجته حينما كانا في جولة بالمدينة".

وأكمل موضحاً للصحيفة البريطانية: "حينما وصلنا إلى قفص الغوريلا، كانت هناك واحدة كبيرة تناطح نظيراتها الموجودة معها في القفص"، لافتاً إلى أن "الغوريلات كانت تبدو قوية، ولكن عيونها تشبه طفلاً بريئاً".

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وأردف قائلاً: "عرضت على حارس القفص 10 آلاف دولار أمريكي لكي يفتح لي باب القفص، لكي أتمكن من منازلة الغوريلا المشاكسة! ولكنه رفض ذلك".

وكان تايسون قد امتلك عدداً من النمور خلال السنوات الأولى في مشواره مع الرياضة العنيفة، التي ظفر بلقبها كأصغر بطل للملاكمة في الوزن الثقيل على الإطلاق؛ حيث حصل على اللقب وهو لا يزال في الـ20 من العمر، وذلك في سنة 1986.

تجدر الإشارة إلى أن تايسون اشتهر بقبضته القوية التي يعتبرها خبراء الرياضة "الأقوى في تاريخ الملاكمة"، إلا أنه عُرف أيضاً بتصرفاته المتهورة خارج الحلبة.