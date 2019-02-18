شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل روما أمام بولونيا والان مع التفاصيل

السعودية نيور 365 - : يواجه اليوم 18-2-2019 نادى روما الايطالي بقيادة ايزيبيو دى فرانشيسكو نظيره بولونيا الايطالي بقيادة سينيسا ميهايلوفيتش في تمام الساعة التاسعة و النصف في الطار الجولة 24 من مسابقة الدورى الايطالي الممتاز لكرة القدم علي ملعب تورينو الأولمبي . أعلن ايزيبيو دي فرانشيسكو المدير الفنى لنادى روما الايطالي عن تشكيلة فريقه اليوم أمام بولونيا و شهدت التشكيلة غياب اللاعب ريك كارسدورب و جنكيز اندير و بتريك شيك كما وجد علي دكة البدلاء كلا من : دافيد سانتوس و بيروتى و باستورى و ميرانتى و ايفان ماركانو و خيسوس و الشعراوى و جائت التشكيلة كالاتى: حراسة المرمى : اوليسن Advertisements خط الدفاع : مانولاس - فازيو - كولارف - فلورينزى خط الوسط : نزونزى - كريستيانتى - بيليغريينى خط الهجوم :كلويفرت - دزيكو - زانيولو

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