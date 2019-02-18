شكرا لقرائتكم خبر عن 300 مليون يورو تكلفة خسارة ريال مدريد أمام جيرونا والان مع التفاصيل

الخليج 365- تسببت خسارة ريال مدريد أمام جيرونا أمس الأحد بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة 24 من الليجا في حدوث أزمة كبيرة داخل قلعة النادي الملكي.

وكشفت صحيفة "ديفينسا سنترال"، أن أدارة النادي الملكي متمثلة في الرئيس فلورنتينو بيريز، ستقوم بتجهيز 300 مليون يورو من أجل تدعيم الفريق بصفقات كبيرة بجانب المواهب الشابة.

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وتابعت، الخسارة أمام جيرونا في الدوري الأسباني، أثارت الشكوك مرة أخرى على قدرة الفريق الملكي على المنافسة على البطولات هذا الموسم.

وأضافت، المرشح الأكبر ليتم التعاقد معه في ريال مدريد هو البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي وقيمة الصفقة ستكون 100 مليون يورو، ولكن بيريز يأمل بالتعاقد مع البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان ومستعد لدفع 300 مليون يورو للتعاقد مع لاعب برشلونة السابق.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث على جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 45 نقطة، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، و 9 نقاط عن برشلونة المتصدر.