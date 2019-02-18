شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مدوية في تشكيلة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي الأساسية والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن ماوريسيو ساري وجونار سولسكاير تشكيلة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد والتي تجمع الفريقان بعد أقل من ساعة على ملعب إستاد ستامفورد بريدج لحساب مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم.

وشهدت التشكيلة وجود مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في بقاء الحارس الأساسي للمانيو الاسباني دافيد دي خيا على مقاعد البدلاء مع البدء بالحارس الارجنتيني روميرو من البداية في الوقت الذي جاءت فيه باقي الاسماء طبيعية دون مفاجأت.

في الوقت الذي قرر فيه ساري ساري إبقاء ويليان دا سيلفا على مقاعد البدلاء تمهيداً للزج به في الشوط الثاني وأقحم بدلاً منه بيدرو رودريجيز من البداية مع الثنائي الهجومي الأرجنتيني جونزالو هيجواين والبلجيكي المهاري إيدين هازارد.

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وإليكم تشكيلة الفريقين

تشيلسي

حراسة المرمى : كيبا

خط الدفاع : سيزار أزبيليكويتا ، ديفيد لويز ، أنتونيو روديجر ، ماركوس ألونسو.

خط الوسط : : نجولو كانتي ، جورجينهيو ، ماثيو كوفاسيتش

خط الهجوم : بيدرو رودريجيز ، إيدين هازارد ، جونزالو هيجواين.

مانشستر يونايتد

حراسة المرمى : روميرو

خط الدفاع : أشلي يونج ، ليندولف ، كريس سمولينج ، لوك شاو.

خط الوسط : أندير هيريرا ، نيمانيا ماتيتش ، بول بوجبا