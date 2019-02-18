شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاث خطط مختلفة تنقذ موسم ساري من الضياع والان مع التفاصيل

الخليج 365- تبسم جمهور البلوز فريق تشيلسي في الأيطالي ماوريسيو ساري خيراً في بداية الموسم حيث ظهر الفريق بمستوى رائع وبدأ اللاعبون في تطبيق أفكار الإيطالي على أرضية الملعب قبل أن يبدأ الفريق في فقد النقاط.

آخر النكبات التي تعرض لها تشيلسي ساري الخسارة المدوية أمام مانشستر سيتي بستة أهداف مقابل لا شيء ضمن مباريات الدوري الأنجليزي الممتاز لكرة القدم حيث توقع الجميع أن يتم إقالة ساري من منصبه لكن رومان إبراموفيتش مالك النادي كان له رأي آخر وفي أول لقاء بعد نكسة السيتزينز فاز تشيلسي على مالمو 2-1

ومن المنتظر أن تحدق الأعين لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد التي تجمع الفريقان بعد أقل من ساعة على ملعب إستاد ستامفورد بريدج لحساب مباريات ثمن نهائي كأس الاتحاد الانجليزي البطولة الأخيرة التي من الممكن أن تنقذ رقبة ساري من الإقالة.

وعلى الرغم من الإنتقادات التي يعاني منها ساري بسبب إصراره على طريقة اللعب التي تسمى ساري بول والتي ترتكز على وجود لاعب الوسط متأخراً لبناء الهجمات عن طريق تمريرات في غاية الصعوبة والدقة الأمر الذي يؤثر على مستوى اللاعب دفاعياً

حيث طالبت جماهير البلوز مراراً وتكراراً ساري أن يغير طريقة اللعب ويعيد كانتي لمركزه الأصلي كلاعب إرتكاز لكنه غير مقتنع على الرغم من أنه يتوفر على أكثر من طريقة لعب لإرضاء الجماهير وتحسين النتائج نستعرضها لكم في السطور المقبلة.

طريقة 3-5-2

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أولى الطرق التي تمكن ساري من الفوز بالمباريات المقبلة أن يلعب بثلاثة مدافعين في الخلف من أجل الصلابة الدفاعية مع وجود خمسة لاعبين في منطقة وسط الملعب ومهاجمين وسيكون الأيطالي جورجينيو أكبر الخاسرين في هذه الطريقة حيث أنه سيصبح بلا دور.

وفي حالة قام ساري بتطبيق تلك الطريقة يتوجب عليه الإستعانة بويليان لمساعدة أزبليكويتا في الناحية اليمنى مع وجود إيدين هازارد مهاجم ثاني بجوار الأرجنتيني جونزالو هيجواين الذي يعاني من علامات إستفهام كبيرة على مستواه منذ قدومه في شهر يناير.

طريقة 4-4-2

ثاني الطرق التي من الممكن أن يلجأ إليها ساري 4-4-2 ولكنها محفوفة بالمخاطر خاصةً أنها ستعني إبقاء كانتي على مقاعد البدلاء مع وجود ويليان وبيدرو في الجناحين الأيمن والأيسر ووجود هازارد بجانب هيجواين وثنائي وسط محوري متمثل في جورجينو وباركلي أو كوفاسيتيش.

طريقة 4-2-3-1

الطريقة الثالثة تعتبر هي الأنسب والتي يكون فيها الفريق مستحوذ على أغلب فترات المباراة بسبب إنتشار اللاعبين بغض النظر عن هوية الأسماء التي سيزج بها ساري في التشكيلة الأساسية حيث سيبقي وسط الملعب في تأمين كامل بوجود لاعبين أمام ثلاثي هجومي خلف هيجواين.

فهل سيغير ساري من جموده الخططي أم أنه سيواصل العناد والمكابرة ؟