شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نجم بايرن ميونخ قبل مواجهة ليفربول بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

الخليج 365- تغيب ليون جوريتسكا لاعب بايرن ميونخ الألماني عن تدريبات فريقه اليوم استعدادا لمواجهة ليفربول الإنجليزي غدا الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة "بيلد"، أن ليون جوريتسكا غاب عن تدريبات الفريق البافاري اليوم، بسبب مشكلة في كاحله الأيمن، لكنه تدرب بشكل فردي بدلا من ذلك".

وفي نفس السياق أكد كوفاتش المدير الفني لبايرن، أن الفرنسي كينجسلي كومان بحالة جيدة، لكنه سينتظر حتى الغد للتأكد من سلامته قبل المشاركة في المباراة.

ويغيب عن ليفربول الكرواتي ديان لوفرين للإصابة والهولندي فان دايك بسبب الإيقاف، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة البرازيلي فيرمينو بعد إصابته بفيروس حال دون مشاركته في تدريبات اليوم.