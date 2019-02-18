شكرا لقرائتكم خبر عن مد رب البارفاري: نمتلك الخبرة الكافية لعبور عقبة ليفربول والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365- تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب المباراة المصيرية التي ستجمع بين ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونج الألماني، غذًا الثلاثاء، على ملعب "الأنفليد" مع الفريق الإنجليزي، ضمن مواجهات الدزر الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وتحدث الكرواتى نيكو كوفاتش المدير الفنى لفريق بايرن ميونخ الألمانى، عن الصعوبة الكبيرة التى تنتظر فريقه فى مواجهة مضيفه فريق ليفربول الإنجليزي بدورى أبطال أوروبا.

قال كوفاتش فى المؤتمر الصحفى الخاص بلقاء ليفربول فى دورى الأبطال: "أعتقد أن القرعة كانت صعبة عندما وضعتنا أمام ليفربول، بالنظر إلى ما حققه الفريق الإنجليزي الموسم الماضى فى البطولة ووصوله للمباراة النهائية".

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وأضاف مدرب الفريق البافارى: "علينا أن تستحوذ على الكرة فى مباراة الغد، وخلق الفرص، ولكن عندما يهاجمنا الفريق المنافس يجب أن ندافع بشكل جيد، أعتقد أنها ستكون معركة ويجب أن نقدم أفضل مستوى لدينا".

تابع المدرب الكرواتى:"نمتلك المزيد من الخبرات الكافية فى مباراة مثل ليفربول، يجب أن نكون فى كامل تركيزنا منذ اللحظة الأولى، وامتلاك العديد من الحلول على مدار شوطى اللقاء".

وتحدث مدرب بايرن عن حالة كل من ريبيرى وكومان: "ريبيرى يحتاج إلى الراحة فهو لم ينم بسبب انتظار مولوده الجديد، أما كومان فهو فى حالة جيدة وسيكون جاهزًا لخوض المباراة".

ويذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين سوف تقام يوم الأربعاء 13 مارس المقبل على ملعب "أليانز أرينا"، معقل فريق بايرن ميونخ.