الان تتابع الشباب معترضا على اتحاد الكرة: لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن … والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض “لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي”.. هكذا عبر نادي الشباب عبر حسابه الرسمي عن احتجاجه ضد قرارات لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم بعد إيقاف المحترف البرازيلي سيبا لمبارتين.

وأثارت التغريدة جدلاً كبيراً ولقيت تفاعلاً ملحوظاً في “تويتر” بين كافة المتابعين الرياضيين كونها لمحت لعدم عدل لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم بإصدار عقوبة مجحفة في حق النادي مقارنة بخطأ مشابه للحالة ولم يتم معاقبة اللاعب الذي ارتكبه بذات عقوبة لاعب نادي الشباب.

وقد تفاعلت الجماهير الشبابية مع التغريدة، كما كتب مدير المركز الإعلامي بالنادي ، أحمد المسعود رداً كتب فيه “فمن ذا عاذري من ذي سفاهٍ.. يرود بنفسه شر المراد”، في تأكيدٍ على أن لجنة الانضباط أجحفت بحق النادي ولاعبه، بينما لفتت بعض الجماهير الرياضية إلى أن قرارات اللجنة غير منصفة في كثير منها، وأنها تتخذ قراراتها دون دراسة الحالات.

من جهته علق المحلل الرياضي الأردني الشهير محمود عواد على التغريدة بقوله أن هذه التغريدة هي أقصر بيان احتجاج في التاريخ الرياضي، وحصدت التغريدة 10 الاف رتويت خلال ساعة من نشرها كما تفاعلت الجماهير الشبابية مع هاشتاق #لجنةالانضباطتظلم_الشباب1 والذي صعد للترتد السعودي .

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