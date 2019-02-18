شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى يتمسك بضم «السعيد» ويرفض ترشيحات «رمزى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم، بضم عبدالله السعيد، نجم الكرة المصرية، ولاعب بيراميدز خلال المعسكر المقبل المقرر إقامته فى مارس المقبل استعدادا لمواجهة النيجر فى الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، فضلا عن مواجهة نيجيريا وديا يوم 26 من نفس الشهر.

وذلك بعدما تألق اللاعب بشكل لافت فى المباريات الأخيرة من الدورى الممتاز، وكان هانى رمزى، المدرب المساعد، قد طلب من المدير الفنى عدم الاستعانة باللاعب والبحث عن بديل آخر دون أسباب واضحة، لكن المدير الفنى يفضل ضم اللاعب خصوصا بعدما تأكد من خبرته الدولية وإمكانياته المتميزة مع فريقه فى الفترة الأخيرة.

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ورفض «أجيرى» ترشيحات هانى رمزى لضم أحمد على، مهاجم المقاولون العرب، وحسام حسن، مهاجم سموحة باعتبار أنهما لم يظهرا بمستوى ثابت مع فريقهما خلال مباريات الدورى الممتاز.

وجدد «أجيرى» تأكيده للجهاز المعاون أنه صاحب القرار النهائى فى اختيار اللاعبين وفقا لرؤيته الفنية، وشدد على أنه غير مكترث بالخلافات الناشبة بين الجماهير على السوشيال ميديا وأنها لا تؤثر على اختياراته لضم لاعبين جدد بالمنتخب الوطنى.

وينتظر أن تشهد مباراتا النيجر ونيجيريا تجربة عدد من العناصر الجديدة حتى يمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين فى إثبات جدارتهم بالاستمرار مع المنتخب الوطنى خلال المرحلة المقبلة، ويرغب المدير الفنى فى الاستمرار بسياسته فى خفض معدل أعمار اللاعبين حتى يكون هناك قوام رئيسى للفريق خلال التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 مع الاستعانة بعدد قليل من أصحاب الخبرة الذين ظهروا بمستوى مميز فى مباريات الدورى، وينتظر أن يعلن الجهاز الفنى عن الأسماء الجديدة المنضمة للمعسكر فى أول شهر مارس المقبل.

يأتى هذا فى الوقت الذى يراقب فيه «أجيرى» كلا من أحمد الشناوى، حارس مرمى بيراميدز، ومحمود عبدالرحيم «جنش»، حارس الزمالك، ومحمد عواد، المعار إلى الوحدة السعودى أقرب المرشحين للانضمام إلى المعسكر المقبل فى ظل إصابة محمد الشناوى بصفة مستمرة خلال الفترة الأخيرة، بينما يأتى عامر عامر، حارس الإنتاج الحربى، ضمن المرشحين للمنتخب الوطنى، لكن المدير الفنى يرغب فى الاستعانة بالحراس الذين يتعرضون لضغوط كبيرة مع أنديتهم فى المباريات، كان أحمد ناجى، مدرب حراس المرمى، قد وعد محمد عواد بالاستعانة به فى إحدى مباراتى النيجر ونيجيريا ومساندته فى المرحلة المقبلة للظهور بمستوى متميز مع المنتخب الوطنى.